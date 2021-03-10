***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
10.03.2021 18:06
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No : 94 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No : 92 Hereke Körfez / KOCAELİ
Değişiklik Tarihi
27/01/2021
Açıklamalar
10 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda, Şirket merkezinin Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi N92 Hereke, Körfez/KOCAELİ adresi olarak değiştirilmesine yapılan oylama sonucunda karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916929
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0708
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
18:058,9731
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0957
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9540
18:05416,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,97
|Açılış
|: 416,25
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5344
|7,5364
|% -0,93
|
|Euro
|8,9668
|8,9731
|% -1,06
|
|Sterlin
|10,4461
|10,4985
|% -0,98
|
|Frank
|8,0648
|8,1134
|% -1,31
|
|Riyal
|2,0056
|2,0156
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,32
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN