***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket Merkezi19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No : 94 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBULYeni Şirket MerkeziHacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No : 92 Hereke Körfez / KOCAELİDeğişiklik Tarihi27/01/2021Açıklamalar10 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda, Şirket merkezinin Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi N92 Hereke, Körfez/KOCAELİ adresi olarak değiştirilmesine yapılan oylama sonucunda karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916929BIST