***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
16.03.2021 16:42
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No : 94 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No : 92 Hereke Körfez / KOCAELİ
Değişiklik Tarihi
27/01/2021
Açıklamalar
Şirket merkez adres değişikliği, 11.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 16.03.2021 tarih ve 10288 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918467
BIST
17:561.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
17:567,5027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0300
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
17:568,9308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0575
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
17:56418,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,78
|Açılış
|: 418,70
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KRTEK
|13,53
|24.491.100
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.781.063
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|272.794.326
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.312.779
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.545.447
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,36
|16.645.674
|% -7,69
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|FENER
|29,40
|579.756.829
|% -6,79
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,20
|55.583.350
|% -6,07
|
|GARAN
|8,89
|1.353.301.727
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,00
|1.293.313.597
|% 2,02
|
|OTKAR
|435,60
|1.234.993.916
|% -0,09
|
|FROTO
|208,40
|1.068.665.175
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|868.480.699
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,16
|857.493.693
|% 5,32
|
|EKGYO
|2,26
|427.012.328
|% 1,35
|
|GARAN
|8,89
|1.353.301.727
|% 1,95
|
|TSKB
|1,72
|193.329.100
|% 1,78
|
|KRDMD
|7,82
|868.480.699
|% 3,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5004
|7,5054
|% -0,36
|
|Euro
|8,9242
|8,9334
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,3826
|10,4347
|% -0,58
|
|Frank
|8,0674
|8,1160
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% -0,46
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|2,22
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|-1,05
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında