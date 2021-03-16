***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket Merkezi19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No : 94 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBULYeni Şirket MerkeziHacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No : 92 Hereke Körfez / KOCAELİDeğişiklik Tarihi27/01/2021AçıklamalarŞirket merkez adres değişikliği, 11.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 16.03.2021 tarih ve 10288 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918467BIST