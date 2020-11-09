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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Karar Sayısı
1670
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO ve FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ    : 09.11.2020
KARAR SAYISI    : 1670
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
30 / 09 / 2020 dönemine ilişkin
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,    
    - Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
    - Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,
    - İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
kabul ve beyan ederiz.
 
                 Vahdettin ERTAŞ                                                                       İsmail KÖKSAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
                Serap AKTAŞ                                                   Murat GÜRSOY                      Ayhan İMAMOĞLU
Fin. Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yön.                    Mali İşler Müdürü                                CFO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887282


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Tam 3.260 3.346 -285,48  
Yarım 1.576 1.618 -138,09  
Çeyrek 790 809 -69,05  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -1,61  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,74  
B. Petrol 42,76 42,76 3,31  
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