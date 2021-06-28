***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.06.2021 15:55
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2021 tarih ve 1705 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan yönetim kurulu komitelerine ilişkin görev ve çalışma esaslarını içeren yönergeler ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944493
BIST
16:061.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:068,7325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4100
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:0610,4211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0454
|Açılış
|: 7,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3599
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:06498,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,26
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ATATP
|26,40
|47.818.299
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.169.443
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.834.070
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.747.461
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.077.375
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.938.228
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.741.899
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|843.314.788
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,95
|774.078.243
|% -4,88
|
|THYAO
|14,07
|703.248.336
|% -1,47
|
|SASA
|29,18
|488.584.101
|% -0,48
|
|KRDMD
|6,70
|405.705.606
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,95
|774.078.243
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|339.550.348
|% -1,36
|
|GARAN
|8,19
|843.314.788
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,35
|353.016.020
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,09
|68.690.503
|% -0,91
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7304
|8,7333
|% -0,35
|
|Euro
|10,4129
|10,4214
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0882
|12,1488
|% -0,36
|
|Frank
|9,4443
|9,5012
|% -0,76
|
|Riyal
|2,3192
|2,3308
|% -0,46
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,75
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-23,33
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-11,28
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,08
|
Seans Raporu
16:04
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16:20VKFYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 775, 166 adet işlem
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16:16AKCNS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 018 adet işlem
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16:14GEDIK
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 402 adet işlem