***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2021 tarih ve 1705 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden değişiklik yapılan yönetim kurulu komitelerine ilişkin görev ve çalışma esaslarını içeren yönergeler ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944493BIST