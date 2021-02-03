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***NUHCM* *PSDTC* *MERIT* *YBTAS* *PAGYO* *AKBNK* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

03.02.2021 17:12



***NUHCM******PSDTC******MERIT******YBTAS******PAGYO******AKBNK******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, AYES, MERIT, NUHCM, PAGYO, PSDTC, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E HİLAL GÜLEYÜPOĞLU 220,534
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ESMA BALCI 1.455,450
MERIT 3 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E FEHMİ ALPER OKUDAN 340,000
NUHCM 4 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E ÖMER TUĞRUL YANARDAĞ 50.000,268
PAGYO 5 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN İSKİT 145.000,000
PAGYO 6 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E 7 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E TOLGA İSKİT 36.250,000
PSDTC 8 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E KİMTAŞ KİREÇ SAN VE TİC A Ş 9.781,000
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E TEVFİK YAVUZ 0,280
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E TEVFİK YAVUZ 0,466

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi for
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