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***NURVK* *TRKSH* *YKBNK* *PNSUT* *QNBFB* *AKMEN* *DGRVK* *INFO* *SKYMD* *YFMEN* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

18.08.2023 17:40
***NURVK* *TRKSH* *YKBNK* *PNSUT* *QNBFB* *AKMEN* *DGRVK* *INFO* *SKYMD* *YFMEN* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.


***NURVK******TRKSH******YKBNK******PNSUT******QNBFB******AKMEN******DGRVK******INFO******SKYMD******YFMEN******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YFMEN, HALKB, TRKSH, SKYMD, NURVK, QNBFB, PNSUT, INFO, DGRVK, AKMEN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFMA2312 250.000.000 17.08.2023 14.12.2023 22.08.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2327 1.079.000.000 18.08.2023 01.12.2023 22.08.2023
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAKK2314 33.000.000 17.08.2023 03.11.2023 22.08.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDK2327 45.120.000 18.08.2023 17.11.2023 22.08.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAA2310 75.000.000 18.08.2023 19.12.2023 22.08.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK22413 813.300.000 18.08.2023 09.02.2024 22.08.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST22417 250.000.000 18.08.2023 09.02.2024 22.08.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMA2318 250.000.000 18.08.2023 01.12.2023 22.08.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER42414 75.000.000 18.08.2023 18.04.2024 22.08.2023
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM22418 108.000.000 18.08.2023 09.02.2024 22.08.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKA2317 570.500.000 18.08.2023 20.12.2023 22.08.2023


İlgili Şirketler [YFMEN, HALKB, TRKSH, SKYMD, NURVK, QNBFB, PNSUT, INFO, DGRVK, AKMEN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187179


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Altın Gr. 1.649 1.650 4,63  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.083 11.160 32,00  
Yarım 5.559 5.606 17,00  
Çeyrek 2.771 2.803 8,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,72 0,01  
Gümüş Gr. 19,79 19,82 0,05  
B. Petrol 84,08 84,08 -0,04  
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