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***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

28.03.2024 18:57
***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
28/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Tarih
28/03/2024
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. 2023 yılı kârının dağıtımı konusunun görüşülmesi, 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması, 9. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılıp yapılmamasının görüşülüp karara bağlanması, 10. Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 11. Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2023 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 12. 2024 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) seçilmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 14. Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N 255 Kat: 15 İç Kapı N 1502 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-90726394-431.01-00095394920 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.
Söz konusu genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263936


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