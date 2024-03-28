***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2024Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)4000000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,22Net (TL)0,2Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi28/03/2024AçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 2023 yılsonu itibarıyla dağıtılabilir net dönem karının %14'üne karşılık gelen 400.000.000-TL'nin ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263937BIST