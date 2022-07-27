***OBASE* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
27.07.2022 08:39
***OBASE******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047929
BIST
10:252.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,77
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.543
10:2517,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0211
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8873
En Düşük
17,8322
10:2518,1713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0813
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1852
En Düşük
18,0653
10:25988,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,21
|Açılış
|: 988,19
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
989,72
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler10:25
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|DOBUR
|63,20
|7.129.495
|% 9,44
|
|SERVE
|33,90
|309.846
|% 7,96
|
|KAPLM
|69,80
|5.639.258
|% 7,55
|
|PEGYO
|2,37
|4.883.358
|% -7,06
|
|UFUK
|79,00
|493.680
|% -4,82
|
|TSGYO
|5,74
|8.674.276
|% -3,85
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|ARCLK
|64,05
|99.575.549
|% -3,39
|
|THYAO
|49,48
|539.558.981
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,76
|295.037.475
|% 0,21
|
|SISE
|21,14
|179.779.974
|% 0,48
|
|FROTO
|287,60
|165.554.361
|% 0,56
|
|EKGYO
|3,18
|146.673.798
|% -0,31
|
|YKBNK
|4,76
|295.037.475
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,18
|146.673.798
|% -0,31
|
|SKBNK
|1,52
|45.568.779
|% -1,30
|
|TSKB
|2,51
|70.836.405
|% 0,40
|
|ADESE
|0,82
|22.226.960
|% 2,50
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8754
|17,8791
|% 0,12
|
|Euro
|18,1492
|18,1713
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,4880
|21,5958
|% 0,33
|
|Frank
|18,5001
|18,6116
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7457
|4,7695
|% 0,17
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,68
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.660
|6.717
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,48
|