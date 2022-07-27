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***OBASE* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı

27.07.2022 08:39
***OBASE* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Ha


***OBASE******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047929


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKO 2,25 1.992.868 % 9,76  
EMNIS 36,24 335.220 % 9,75  
DOBUR 63,20 7.129.495 % 9,44  
SERVE 33,90 309.846 % 7,96  
KAPLM 69,80 5.639.258 % 7,55  
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10:25 Alış Satış %  
Dolar 17,8754 17,8791 % 0,12  
Euro 18,1492 18,1713 % 0,45  
Sterlin 21,4880 21,5958 % 0,33  
Frank 18,5001 18,6116 % 0,19  
Riyal 4,7457 4,7695 % 0,17  
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10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 1,68  
Altın Gr. 987 988 1,60  
Cumhuriyet 6.626 6.726 16,00  
Tam 6.660 6.717 4,00  
Yarım 3.245 3.284 2,00  
Çeyrek 1.628 1.641 1,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,64 0,01  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,02  
B. Petrol 100 100 0,48  
Seans Raporu 10:25
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