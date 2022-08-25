***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2022 10:24
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058293
BIST
11:333.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 73,06
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.134
En Düşük
3.075
11:3318,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:3318,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1199
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:331.030,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,85
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:33
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.794.854
|% 9,99
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|34.455.093
|% 9,95
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|TSPOR
|5,91
|249.408.533
|% -7,08
|
|OBASE
|16,49
|91.277.156
|% -5,34
|
|CANTE
|89,00
|9.887.290
|% -5,02
|
|EKGYO
|3,87
|988.732.890
|% 1,84
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|ALBRK
|2,52
|319.566.597
|% 7,23
|
|TSPOR
|5,91
|249.408.533
|% -7,08
|
|EKGYO
|3,87
|988.732.890
|% 1,84
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|ALBRK
|2,52
|319.566.597
|% 7,23
|
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|ADESE
|1,02
|89.894.949
|% 5,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1638
|18,1714
|% 0,16
|
|Euro
|18,1939
|18,2117
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4664
|21,5740
|% 0,65
|
|Frank
|18,8104
|18,9237
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8185
|4,8426
|% 0,14
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|13,49
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,45
|
Seans Raporu
11:33
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