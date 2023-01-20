***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 15:16
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103440
BIST
16:335.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 19,28
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:3318,8037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 19,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:3320,3495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:331.165,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.165,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:33
|SDTTR
|110,20
|332.888.345
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.786.904
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.781.321
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.872.938
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,75
|674.812.282
|% -6,50
|
|SANEL
|18,73
|14.929.322
|% -5,83
|
|ELITE
|41,74
|109.423.931
|% -4,96
|
|GESAN
|238,30
|407.231.598
|% -4,34
|
|THYAO
|153,00
|6.795.242.791
|% -1,03
|
|EREGL
|40,98
|5.655.278.962
|% 1,54
|
|PETKM
|18,49
|4.313.322.779
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,43
|4.104.473.573
|% 4,78
|
|KOZAL
|592,10
|3.923.316.409
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,05
|3.778.426.084
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,64
|3.254.835.399
|% 2,49
|
|SKBNK
|2,95
|781.801.883
|% 3,51
|
|PETKM
|18,49
|4.313.322.779
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,43
|4.104.473.573
|% 4,78
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8000
|18,8037
|% 0,08
|
|Euro
|20,3433
|20,3495
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,1655
|23,2817
|% -0,19
|
|Frank
|20,3338
|20,4563
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9907
|5,0158
|% 0,07
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|7.860
|7.979
|54,00
|
|Tam
|7.905
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.852
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,67
|86,67
|0,51
|