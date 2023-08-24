***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 10:38
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188939
BIST
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17:517.511
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -90,76
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5125,8456
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3437
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5128,1722
En Yüksek
|Değişim
|: -4,59%
|| -1,3541
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:511.591,90
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -82,33
|Açılış
|: 1.591,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GARAN
|54,45
|6.891.822.760
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.917.932.677
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.429.070
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.714.176.087
|% -13,11
|
|DOBUR
|61,65
|49.521.585
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.230.454.843
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.056.065
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|348.030.513
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.917.932.677
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,34
|14.486.877.166
|% 9,23
|
|THYAO
|231,60
|13.100.703.369
|% -3,38
|
|AKBNK
|30,42
|11.583.712.921
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.683.290.169
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.917.932.677
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,34
|14.486.877.166
|% 9,23
|
|EKGYO
|8,37
|5.406.976.336
|% -6,79
|
|SKBNK
|4,16
|2.309.937.948
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.583.712.921
|% 9,98
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8282
|25,8500
|% -4,93
|
|Euro
|28,0375
|28,1219
|% -4,76
|
|Sterlin
|32,4819
|32,6448
|% -5,79
|
|Frank
|29,0790
|29,2542
|% -5,71
|
|Riyal
|6,8413
|6,8756
|% -5,31
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.591
|1.591
|-83,24
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.789
|11.058
|-306,00
|
|Yarım
|5.411
|5.550
|-149,00
|
|Çeyrek
|2.697
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,21
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL