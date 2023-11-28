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***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

28.11.2023 13:28
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [OBASE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220501


BIST
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BINHO 243,30 99.161.051 % 9,99  
AVHOL 41,40 311.973.301 % 9,99  
SAMAT 39,22 58.439.995 % 9,98  
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Altın Ons 2.022,83 2.023,11 % 0,66  
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