***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2023 13:28
***OBASE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OBASE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220501
BIST
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17:028.080
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -27,26
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
17:0228,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0144
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0231,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0515
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:021.880,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.881,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.881,73
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:02
|POLTK
|17.605,00
|219.063.613
|% 10,00
|
|ICBCT
|15,18
|151.886.389
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|99.161.051
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.973.301
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|LIDER
|217,00
|319.093.655
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|312.409.649
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|479.324.633
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.429.230.280
|% 0,19
|
|SASA
|48,74
|4.322.425.963
|% 4,50
|
|TUPRS
|154,40
|3.317.793.009
|% -1,03
|
|ISCTR
|22,36
|3.199.029.382
|% -0,53
|
|AKBNK
|34,36
|2.810.289.467
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,28
|1.130.894.576
|% -0,56
|
|YKBNK
|19,32
|2.803.500.647
|% 1,63
|
|ISCTR
|22,36
|3.199.029.382
|% -0,53
|
|IHLAS
|1,26
|158.228.197
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,46
|812.100.533
|% -1,84
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9094
|28,9200
|% 0,05
|
|Euro
|31,7338
|31,7454
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,4531
|36,6359
|% 0,22
|
|Frank
|32,7595
|32,9569
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6879
|7,7264
|% 0,11
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,68
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|926,30
|931,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,95
|1.060,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,83
|2.023,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
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17:17ATAKP
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 54.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 910 adet işlem
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17:16XU100
Endeks 8, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 73, 961.00 milyon TL de
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17:16DGGYO
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 35.32 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 506 adet işlem
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17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
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17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem