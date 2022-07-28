***OBASE* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
28.07.2022 11:12
bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. halka arzına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048450
BIST
13:272.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,97
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:2717,9387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0596
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9391
En Düşük
17,8370
13:2718,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:271.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.003,90
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:27
|PRKAB
|29,04
|171.611.781
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.315.417
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|102.862.019
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,85
|15.959.067
|% -6,92
|
|FENER
|51,20
|197.815.785
|% -6,23
|
|MIPAZ
|7,76
|21.790.250
|% -4,55
|
|KZBGY
|83,60
|57.334.882
|% -4,35
|
|THYAO
|50,50
|1.776.773.136
|% 1,61
|
|SISE
|21,54
|1.078.112.521
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|731.314.457
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|676.789.067
|% -1,04
|
|EREGL
|27,44
|538.864.583
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,25
|731.314.457
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|676.789.067
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|212.556.172
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|243.207.691
|% -1,15
|
|HLGYO
|2,37
|205.034.696
|% 7,24
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9307
|17,9387
|% 0,33
|
|Euro
|18,2444
|18,2770
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,6979
|21,8067
|% 0,12
|
|Frank
|18,6100
|18,7221
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,31
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|7,63
|
|Cumhuriyet
|6.717
|6.819
|86,00
|
|Tam
|6.746
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,02
|