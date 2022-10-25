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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.10.2022 21:35
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.10.2022
Tescil Tarihi
25.10.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.10.2022 tarih ve 10689 sayı
Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 24 Ekim 2022 tarihli genel kurul kararı 25 Ekim 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074200


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