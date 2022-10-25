***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.10.2022 21:35
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.10.2022
Tescil Tarihi
25.10.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.10.2022 tarih ve 10689 sayı
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 24 Ekim 2022 tarihli genel kurul kararı 25 Ekim 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074200
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6163
En Düşük
18,5773
18:0518,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5660
En Düşük
18,5259
18:05988,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 988,81
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
989,42
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5925
|% -0,06
|
|Euro
|18,5292
|18,5554
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,2791
|21,3858
|% 0,01
|
|Frank
|18,6212
|18,7334
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9331
|4,9579
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|0,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB