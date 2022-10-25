***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.10.2022Tescil Tarihi25.10.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.10.2022 tarih ve 10689 sayıAçıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 24 Ekim 2022 tarihli genel kurul kararı 25 Ekim 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074200BIST