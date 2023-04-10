***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 14:01
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06 Nisan 2023
Tescil Tarihi
10.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2023 tarih ve 10808 sayı
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlar ve ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, yönetim kurulumuzca genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşu
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
,
6 Nisan 2023
tarihli genel kurul kararı ile onaylanmış olup, 10.04.2023
tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134986
BIST
15:405.042
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 117,28
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4019,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4020,9396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0533
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9130
15:401.240,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.462.733
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.612.848
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|102.677.307
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.247.084
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,20
|74.768.013
|% -5,07
|
|COSMO
|83,80
|5.982.869
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|3.961.389.577
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|EREGL
|35,46
|1.730.281.511
|% 1,72
|
|ASTOR
|57,90
|1.464.834.732
|% 2,12
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.218.000
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,93
|426.153.209
|% 4,21
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2715
|19,2781
|% 0,21
|
|Euro
|20,9112
|20,9396
|% -0,25
|
|Sterlin
|23,7856
|23,9048
|% -0,11
|
|Frank
|21,1338
|21,2612
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,19
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|