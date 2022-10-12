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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

12.10.2022 17:32
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

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Bilgilendirme Politikası

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Açıklamalar

    
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan ve Şirketimiz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan "Bilgilendirme Politikası" ekte ve www.obase.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.
 Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071242


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Altın Ons 1.670 1.671 4,08  
Altın Gr. 998 998 2,08  
Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.726 6.785 17,00  
Yarım 3.277 3.316 7,00  
Çeyrek 1.642 1.659 4,00  
Gümüş.Ons 18,99 19,02 -0,15  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 -0,06  
B. Petrol 92,58 92,58 -1,71  
Seans Raporu 17:32
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