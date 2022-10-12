***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
12.10.2022 17:32
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan ve Şirketimiz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan "Bilgilendirme Politikası" ekte ve www.obase.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071242
BIST
17:343.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -48,02
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:3418,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:3417,9902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0613
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
17:34999,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,37
|Açılış
|: 997,86
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PRKAB
|26,86
|201.541.034
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.204.338
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.285.665
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.412.312
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|346.105.942
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.438.902
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.438.902
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,00
|9.160.350
|% -7,46
|
|ISGSY
|10,90
|39.747.778
|% -7,16
|
|THYAO
|84,20
|5.707.528.823
|% -0,36
|
|PETKM
|14,57
|2.804.860.538
|% 0,14
|
|ASELS
|31,64
|2.767.467.892
|% -1,92
|
|SASA
|82,05
|2.584.737.414
|% -3,58
|
|YKBNK
|8,28
|2.064.940.001
|% -0,36
|
|EKGYO
|4,16
|1.641.587.599
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,28
|2.064.940.001
|% -0,36
|
|ISCTR
|8,23
|2.051.312.512
|% -0,72
|
|PETKM
|14,57
|2.804.860.538
|% 0,14
|
|AKBNK
|12,89
|1.864.231.361
|% -1,30
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5779
|18,5936
|% 0,05
|
|Euro
|17,9727
|17,9844
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,4694
|20,5720
|% 0,67
|
|Frank
|18,5451
|18,6569
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9303
|4,9551
|% -0,01
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|4,08
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.726
|6.785
|17,00
|
|Yarım
|3.277
|3.316
|7,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|-1,71
|
Seans Raporu
17:32
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 09 kaybederek (% -1.58 ) 3, 118
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KNFRT, YEOTK, GESAN, KIMMR, HKTM, PRKAB, COSMO, DYOBY, KLRHO, KRTEK
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