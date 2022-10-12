***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan ve Şirketimiz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan "Bilgilendirme Politikası" ekte ve www.obase.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071242BIST