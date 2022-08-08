***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.08.2022 tarihli kararına istinaden Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052804BIST