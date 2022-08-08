***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.08.2022 10:32
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.08.2022 tarihli kararına istinaden Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052804
BIST
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En Düşük
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|KZBGY
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|EKGYO
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|% -0,86
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|TSKB
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|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
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|% -0,95
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|DOHOL
|4,15
|208.476.187
|% 0,73
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|10:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,9534
|17,9639
|% 0,29
|
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|18,3499
|% 0,60
|
|Sterlin
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|21,7925
|% 0,59
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|Frank
|18,6577
|18,7701
|% 0,60
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|Riyal
|4,7673
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|% 0,31
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,33
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|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
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|Tam
|6.872
|6.948
|-42,00
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|Yarım
|3.349
|3.397
|-21,00
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|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
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|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,19
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|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,13
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|B. Petrol
|95,69
|95,69
|0,77
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