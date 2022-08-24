***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.08.2022 13:54
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayenin 35.000.000 TL'den 45.500.000 TL'ye artırılmasına İlişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye "başlıklı 6.madddesinin tadil metni 23.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezhinde tescil edilerek, 23.08.2022 tarih ve 10645 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazatesinde yayımlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057964
BIST
14:373.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,25
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:3718,1542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
14:3718,0256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0421
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:371.018,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.018,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:37
|HKTM
|17,71
|3.076.333
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.887.444
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.266.288
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|SANFM
|16,80
|30.114.227
|% -7,18
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,45
|7.816.484.131
|% 3,91
|
|YKBNK
|6,16
|2.596.950.453
|% -1,91
|
|ISCTR
|8,23
|2.353.592.750
|% 0,37
|
|AKBNK
|11,29
|2.330.478.289
|% -1,66
|
|GARAN
|23,92
|2.048.255.859
|% 3,64
|
|YKBNK
|6,16
|2.596.950.453
|% -1,91
|
|EKGYO
|3,95
|1.460.041.243
|% -0,50
|
|ISCTR
|8,23
|2.353.592.750
|% 0,37
|
|ALBRK
|2,34
|652.302.534
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,29
|2.330.478.289
|% -1,66
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1467
|18,1542
|% 0,25
|
|Euro
|18,0164
|18,0256
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,3294
|21,4363
|% -0,17
|
|Frank
|18,7695
|18,8826
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8155
|4,8396
|% 0,15
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.838
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,09
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 21 kaybederek (% -0.04 ) 3, 399
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
14:51XU100
Endeks 3, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 43, 769.00 milyon TL de
-
14:50SANFM
Yüzde -7.18 oranında düşüşle 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 629 adet işlem
-
14:49DOGUB
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 626 adet işlem