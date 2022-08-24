***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayenin 35.000.000 TL'den 45.500.000 TL'ye artırılmasına İlişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye "başlıklı 6.madddesinin tadil metni 23.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezhinde tescil edilerek, 23.08.2022 tarih ve 10645 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazatesinde yayımlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057964BIST