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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

25.08.2022 14:52
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Açıklamalar

           Şirketimizin 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 45.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 23.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş olup, 23.08.2022 tarih ve 10645 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
 
Tadil edilen esas sözleşmenin güncel hali açıklama ekinde yer almaktadır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/08/2022 23/08/2022 10645



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058312


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Çeyrek 1.685 1.697 7,00  
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