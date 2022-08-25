***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.08.2022 14:52
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Açıklamalar
Şirketimizin 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 45.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 23.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş olup, 23.08.2022 tarih ve 10645 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Tadil edilen esas sözleşmenin güncel hali açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/08/2022 23/08/2022 10645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058312
BIST
14:523.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 81,55
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.145
En Düşük
3.075
14:5218,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
14:5218,1392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
14:521.029,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.029,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler14:52
|HALKB
|6,49
|1.506.965.626
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|583.869.978
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.571.541
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,92
|366.966.916
|% -6,92
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,20
|16.459.960
|% -4,80
|
|ISCTR
|7,85
|5.635.650.574
|% 4,25
|
|THYAO
|69,90
|5.037.615.591
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,39
|3.232.735.152
|% 5,79
|
|AKBNK
|11,74
|3.118.914.471
|% 6,05
|
|GARAN
|25,00
|2.165.033.316
|% 6,75
|
|ISCTR
|7,85
|5.635.650.574
|% 4,25
|
|YKBNK
|6,39
|3.232.735.152
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,87
|1.825.787.534
|% 1,84
|
|AKBNK
|11,74
|3.118.914.471
|% 6,05
|
|HALKB
|6,49
|1.506.965.626
|% 10,00
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1581
|18,1653
|% 0,13
|
|Euro
|18,1224
|18,1392
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,4444
|21,5519
|% 0,54
|
|Frank
|18,7733
|18,8864
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8159
|4,8400
|% 0,08
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|14,10
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.966
|67,00
|
|Tam
|6.893
|6.943
|28,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,57
|
Seans Raporu
14:52
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15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 36 artarak (% 3.02 ) 3, 426
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15:07XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 47, 674.00 milyon TL de
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15:07HDFGS
Yüzde 7.59 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 122, 701 adet işlem
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15:06YKBNK
Yüzde 5.79 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 192, 711 adet işlem
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15:04KLNMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 20.64 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 610 adet işlem