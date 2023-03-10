***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarObase-31 Aralık 2022 Yılı itibariyle Konsolide Faaliyet Raporuru Ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122960BIST