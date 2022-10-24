***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 22.09.2022Genel Kurul Tarihi 24.10.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Mercure İstanbul Ümraniye Hotel Saray Mah. Site Yolu Cad. No:20/1 Ümraniye, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Şirketimizin 26 Haziran 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda yeni iç yönergenin kabulü3 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Payı Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması4 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması5 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi6 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ve 2022 yılı için gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetlerinin onaylanması9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması10 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Dilek ve GörüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul - İç Yönerge.pdf - İç YönergeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OBASE - OlağanüstüGenel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 OBASE - Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 OBASE - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 OBASE - Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin genel kurulu tarafından alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Şirketimizin genel kurul toplantısına katılım gösterenlere ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi, 24 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulan ve kabul edilen Kâr Payı Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'da hakkında bilgi verilen ve görüşülen Ücretlendirme Politikası ekte sunulmuştur.Şirketimizin 24 Ekim 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Mercure İstanbul Ümraniye Hotel Saray Mah. Site Yolu Cad. No:20/1 Ümraniye, İstanbul adresinde ve elektronik ortamda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat ile Şirketimizin esas sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073717BIST