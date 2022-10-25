***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.10.2022 21:28
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 22.09.2022
Genel Kurul Tarihi 24.10.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.10.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Mercure İstanbul Ümraniye Hotel Saray Mah. Site Yolu Cad. No:20/1 Ümraniye, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirketimizin 26 Haziran 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda yeni iç yönergenin kabulü
3 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Payı Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
4 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
6 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ve 2022 yılı için gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetlerinin onaylanması
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması
10 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul - İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.10.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OBASE - OlağanüstüGenel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 OBASE - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 OBASE - Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 OBASE - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 OBASE - Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin genel kurulu tarafından alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Şirketimizin genel kurul toplantısına katılım gösterenlere ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi, 24 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulan ve kabul edilen Kâr Payı Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'da hakkında bilgi verilen ve görüşülen Ücretlendirme Politikası ekte sunulmuştur.
Şirketimizin 24 Ekim 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Mercure İstanbul Ümraniye Hotel Saray Mah. Site Yolu Cad. No:20/1 Ümraniye, İstanbul adresinde ve elektronik ortamda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat ile Şirketimizin esas sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmıştır.
Şirketimizin 24 Ekim 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074199
BIST