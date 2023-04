***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 07.03.2023Genel Kurul Tarihi 06.04.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Ağaoğlu My City Hotel,Çakmak Tavukçuyolu Cad.no:22 Ümraniye İstanbul 34770Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kârın, Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri nakit ve kârlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kâr payı dağıtımına konu edilmemesi net dönem kârından 1.164.351 TL tutarındaki kanuni yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 22.122.673,21 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme8 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılı için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Şirketimiz yönetim kurulunun 15 Şubat 2023 tarih ve 39/2023 sayılı kararı ile, gerçekleşen deprem felaketine ilişkin olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına yapılan 500.000 TL tutarındaki nakdi bağışın ve genel kurul toplantısı tarihine kadar, yönetim kurulu kararı ile deprem felaketine ilişkin olarak ayrıca yapılabilecek olası bağışların genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,15 - Dilek ve GörüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OBASE - 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 OBASE - 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3 OBASE - Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OBASE -Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Obase-Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin genel kurulu tarafından alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Şirketimizin genel kurul toplantısına katılım gösterenlere ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Şirketimizin 6 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Perşembe günü saat 10:00'da Ağaoğlu My City Hotel, Çakmak, Tavukçuyolu Cad. 