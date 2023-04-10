***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.04.2023 13:49
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.03.2023
Genel Kurul Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Ağaoğlu My City Hotel,Çakmak Tavukçuyolu Cad.no:22 Ümraniye İstanbul 34770
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kârın, Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri nakit ve kârlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kâr payı dağıtımına konu edilmemesi net dönem kârından 1.164.351 TL tutarındaki kanuni yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 22.122.673,21 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme
8 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılı için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Şirketimiz yönetim kurulunun 15 Şubat 2023 tarih ve 39/2023 sayılı kararı ile, gerçekleşen deprem felaketine ilişkin olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına yapılan 500.000 TL tutarındaki nakdi bağışın ve genel kurul toplantısı tarihine kadar, yönetim kurulu kararı ile deprem felaketine ilişkin olarak ayrıca yapılabilecek olası bağışların genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OBASE - 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 OBASE - 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 OBASE - Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OBASE -Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Obase-Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 6 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134965
BIST