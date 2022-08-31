***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
31.08.2022 18:09
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.06.2022 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059137
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.003,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.003,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1998
|18,2165
|% 0,08
|
|Euro
|18,3063
|18,3207
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0750
|21,1807
|% -0,14
|
|Frank
|18,5801
|18,6920
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8293
|4,8536
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-10,34
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.727
|6.799
|-33,00
|
|Yarım
|3.278
|3.324
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem