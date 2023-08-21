***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
21.08.2023 19:07
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187876
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0870
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1514
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.653,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.653,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1500
|27,1559
|% 0,32
|
|Euro
|29,6138
|29,6251
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,5368
|34,7100
|% 0,49
|
|Frank
|30,7810
|30,9664
|% 0,69
|
|Riyal
|7,2185
|7,2547
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|5,42
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|9,62
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.146
|11.240
|112,00
|
|Yarım
|5.590
|5.646
|57,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.823
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,36
|0,55
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
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