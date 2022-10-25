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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 21:48
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim kurulumuzun 24 Ekim 2022 tarihli toplantısında, yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Haluk Alpay'ın ve yönetim kurulu başkan yardımcılığına Bülent Dal'ın getirilmelerine ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu üyelerine ve aşağıda listelenen kişilere, aşağıdaki şekilde imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, görev dağılımı ve imza yetkilileri 25 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş, 25 Ekim 2022 tarih ve 10689 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Bülent Dal, 24 Ekim 2023 tarihine kadar temsilde yetkili kılınmıştır. Yetki şekli: Banu Dal, İlkay Öztürk, Mehmet Haluk Alpay, Süleyman Onursal Eşin, Selda Dönmez'den herhangi birisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacağı imzasıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmek üzere en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkilidir.
İlkay Öztürk, 24 Ekim 2023 tarihine kadar temsilde yetkili kılınmıştır. Yetki şekli: Bülent Dal, Mehmet Haluk Alpay, Banu Dal'dan herhangi birisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacağı imzasıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmek üzere en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkilidir.
Mehmet Haluk Alpay, 24 Ekim 2023 tarihine kadar temsilde yetkili kılınmıştır. Yetki şekli: Banu Dal, Bülent Dal, İlkay Öztürk, Süleyman Onursal Eşin, Selda Dönmez'den herhangi birisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacağı imzasıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmek üzere en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkilidir.
Süleyman Onursal Eşin, 24 Ekim 2023 tarihine kadar temsilde yetkili kılınmıştır. Yetki şekli: Banu Dal, Bülent Dal, Mehmet Haluk Alpay'dan herhangi birisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacağı imzasıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmek üzere en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkilidir.
Banu Dal, 24 Ekim 2023 tarihine kadar temsilde yetkili kılınmıştır. Yetki şekli: Bülealuk Alpay, Süleyman Onursal Eşin, Selda Dönmez'den herhangi birisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacağı imzasıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmek üzere en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkilidir.
Selda Dönmez, 24 Ekim 2023 tarihine kadar temsilde yetkili kılınmıştır. Yetki şekli: Banu Dal, Bülent Dal, Mehmet Haluk Alpay'dan herhangi birisiyle Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacağı imzasıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmek üzere en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsile yetkilidir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074202


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