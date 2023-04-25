***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %90 oranında pay sahibi olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim bağlı ortaklığı Obase Inc. ödenmiş sermayesini 185.090 ABD$'dan 685.090 ABD$'na arttırmış olup, artırılan 500.000 ABD$'nın tamamı şirketimiz tarafından nakden karşılanmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140627BIST