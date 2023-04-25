***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 09:36
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %90 oranında pay sahibi olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim bağlı ortaklığı Obase Inc. ödenmiş sermayesini 185.090 ABD$'dan 685.090 ABD$'na arttırmış olup, artırılan 500.000 ABD$'nın tamamı şirketimiz tarafından nakden karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140627
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
0
En Düşük
0
18:0519,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4182
En Düşük
19,3659
18:0521,4301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0327
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4914
En Düşük
21,3660
18:051.244,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.244,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.248,41
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 0,00
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 0,00
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.246
|4,59
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.053
|9.206
|14,00
|
|Yarım
|4.421
|4.501
|7,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.264
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,00
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında