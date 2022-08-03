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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.08.2022 15:35
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Saray Mah.Siteyolu caddesi Enkay Plaza Sitesi Ablok no:18/3 Ümraniye İSTANBUL
İnternet Adresi https://obase.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@obase.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Saray Mah.Siteyolu caddesi Enkay Plaza Sitesi Ablok no:18/3 Ümraniye İSTANBUL 216 527 30 00 216 527 31 11

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SELDA DÖNMEZ Finans Müdürü 18.04.2022 0216 527 30 00 selda.donmez@obase.com
MEHMET HALUK ALPAY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 29.03.2022 0536 861 15 79 haluk.alpay@obase.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket analitik ve sektörel çözümler alanlarında uzmanlaşmış bir yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı grubudur ve bilgi teknolojileri, yazılım, hizmet ve donanım sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BÜLENT DAL 10489500 TRY 23,06
BANU DAL 10489500 TRY 23,06
MEHMET HALUK ALPAY 10521000 TRY 23,11
HALKA AÇIK 14000000 TRY 30,77

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 8400000 TRY 18,46 Genel Kurul 5 oy İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 37100000 TRY 81,54 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT DAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.33 Bağımsız Üye Değil
BANU DAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.33 Bağımsız Üye Değil
MEHMET HALUK ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.34 Bağımsız Üye Değil
İLKAY ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN ONURSAL EŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil
VEYSAL KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT DAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
BANU DAL Genel Müdür Yardımcısı - Sektörel Çözümler Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET HALUK ALPAY Satış, Pazarlama ve İdari İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
İLKAY ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı - Veri Analitiği Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
SÜLEYMAN ONURSAL EŞİN Genel Müdür Yardımcısı - İş Zekâsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
VEYSAL KARAHAN Mali İşler Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OBASE INC Teknoloji / Bilişim 185090 90 USD 90 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051488


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Çeyrek 1.688 1.701 14,00  
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