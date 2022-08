***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Saray Mah.Siteyolu caddesi Enkay Plaza Sitesi Ablok no:18/3 Ümraniye İSTANBULİnternet Adresi https://obase.comElektronik Posta AdresiE-postabilgi@obase.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSaray Mah.Siteyolu caddesi Enkay Plaza Sitesi Ablok no:18/3 Ümraniye İSTANBUL 216 527 30 00 216 527 31 11Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSELDA DÖNMEZ Finans Müdürü 18.04.2022 0216 527 30 00 selda.donmez@obase.comMEHMET HALUK ALPAY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 29.03.2022 0536 861 15 79 haluk.alpay@obase.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket analitik ve sektörel çözümler alanlarında uzmanlaşmış bir yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı grubudur ve bilgi teknolojileri, yazılım, hizmet ve donanım sektörlerinde faaliyet göstermektedir.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BÜLENT DAL 10489500 TRY 23,06BANU DAL 10489500 TRY 23,06MEHMET HALUK ALPAY 10521000 TRY 23,11HALKA AÇIK 14000000 TRY 30,77Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 8400000 TRY 18,46 Genel Kurul 5 oy İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 37100000 TRY 81,54 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBÜLENT DAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.33 Bağımsız Üye DeğilBANU DAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.33 Bağımsız Üye DeğilMEHMET HALUK ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.34 Bağımsız Üye DeğilİLKAY ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye DeğilSÜLEYMAN ONURSAL EŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye DeğilVEYSAL KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBÜLENT DAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu ÜyesiBANU DAL Genel Müdür Yardımcısı - Sektörel Çözümler Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.Ortak ve Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET HALUK ALPAY Satış, Pazarlama ve İdari İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu ÜyesiİLKAY ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı - Veri Analitiği Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıSÜLEYMAN ONURSAL EŞİN Genel Müdür Yardımcısı - İş Zekâsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıVEYSAL KARAHAN Mali İşler Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOBASE INC Teknoloji / Bilişim 185090 90 USD 90 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051488BIST