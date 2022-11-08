***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBÜLENT DAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.33 Bağımsız Üye DeğilMEHMET HALUK ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.02.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 33.34 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Sapması KomitesiVEYSAL KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiCENGİZ DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 24.10.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Sapması KomitesiESRA NİL ERKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim KomitesiCİHAN DENİZ ESASSOLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 24.10.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/ Riskin Erken Sapması,Denetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBÜLENT DAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi , Obase Inc.-Ortak ve Yönetim Kurulu ÜyesiBANU DAL Genel Müdür Yardımcısı - Sektörel Çözümler Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Osis Bilgisayar T Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi Obase Inc. Ortak ve Yönetim Kurulu ÜyesiİLKAY ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı - Veri Analitiği Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıSÜLEYMAN ONURSAL EŞİN Genel Müdür Yardımcısı - İş Zekâsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077897BIST