***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki döneme ilişkin Yatırımcı Sunumu ekte dikkatinize sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187875BIST