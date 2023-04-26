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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.04.2023 18:13
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%4,65
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%4,79
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin hasılatını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

   Şirketimiz Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile 26.04.2023 tarihinde 3+1 yıl süreli sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme ile iş zekası çözümlerimizin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan yıllık hasılatın, 2022 yılı hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir. 
saygılarımızla.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141349


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Tam 9.125 9.315 26,00  
Yarım 4.454 4.548 13,00  
Çeyrek 2.234 2.291 10,00  
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Gümüş Gr. 15,59 15,61 -0,02  
B. Petrol 80,22 80,22 -0,37  
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