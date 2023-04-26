***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTurkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%4,65Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%4,79İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/01/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin hasılatını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile 26.04.2023 tarihinde 3+1 yıl süreli sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme ile iş zekası çözümlerimizin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan yıllık hasılatın, 2022 yılı hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141349BIST