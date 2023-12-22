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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.12.2023 09:34
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Migros Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%11,8
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%10.4
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin hasılatını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

   Şirketimiz Migros Ticaret A.Ş. ile 19.12.2023 tarihinde 2 yıl süreli iş zekasi yazılım lisans ve bakim sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme ile Microstrategy ile tümleşik çözümlerimizin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 30 Eylül 2022 – 30 Eylül 2023 dönemindeki son 12 aylık hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna duyurulur     
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227930


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CUSAN 21,44 28.717.877 % 9,95  
DMRGD 12,29 8.033.948 % 9,93  
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Gümüş ONS 24,44 24,47 % 0,66  
Platin 968,80 970,97 % 0,66  
Paladyum 1.211,83 1.217,41 % 0,66  
Brent Pet. 80,19 80,19 % 0,66  
Altın Ons 2.049,92 2.050,29 % 0,66  
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