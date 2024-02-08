***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBir hava yolu şirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%2,2Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%3,1İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih06/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin hasılatını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz bir hava yolu şirketi ile 06.02.2024 tarihinde 3 yıl süreli veri entegrasyon ürünü lisans ve bakım sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme ile IBM ürünleri tabanlı çözümlerin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 30 Eylül 2022 – 30 Eylül 2023 dönemindeki son 12 aylık hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir. Ayrıca sözleşme hava yolu şirketinin talebi üzerine 2 yıl süre ile uzatılabilecektir.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248225BIST