***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.02.2024 18:19
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Bir hava yolu şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3,1
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin hasılatını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz bir hava yolu şirketi ile 06.02.2024 tarihinde 3 yıl süreli veri entegrasyon ürünü lisans ve bakım sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme ile IBM ürünleri tabanlı çözümlerin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 30 Eylül 2022 – 30 Eylül 2023 dönemindeki son 12 aylık hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir. Ayrıca sözleşme hava yolu şirketinin talebi üzerine 2 yıl süre ile uzatılabilecektir.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248225
BIST