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***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.02.2024 18:16
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Bir hava yolu şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3,1
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin hasılatını olumlu etkileyecektir
Açıklamalar

Şirketimiz bir hava yolu şirketi ile 22.02.2024 tarihinde 5 yıl süreli kurumsal raporlama lisans ve bakım sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme ile Microstrategy ürünleri tabanlı çözümlerin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 30 Eylül 2022 - 30 Eylül 2023 dönemindeki son 12 aylık hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252025


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LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
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Sterlin 39,3354 39,5327 % 0,33  
Frank 35,2141 35,4262 % 0,37  
Riyal 8,2726 8,3141 % 0,26  
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Platin 878,61 880,59 % 0,66  
Paladyum 957,92 962,12 % 0,66  
Brent Pet. 81,36 81,36 % 0,66  
Altın Ons 2.026,95 2.027,21 % 0,66  
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