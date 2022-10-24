***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.10.2022 19:41
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 24 Ekim 2022 tarihli toplantısında özetle
- Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve Görev ve Çalışma Esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,
- Denetim Komitesinin iki (2) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesinin üç (3) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç (3) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:
a) Kurumsal Yönetim Komitesi
Esra Nil Erkmen (Başkan)
Veysal Karahan (Üye)
Selda Dönmez (Üye)
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi
Cihan Deniz Esassolak (Başkan)
Mehmet Haluk Alpay (Üye)
Cengiz Demir (Üye)
c) Denetim Komitesi
Esra Nil Erkmen (Başkan)
Cihan Deniz Esassolak (Üye)
Kamuoyuna Saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073724
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
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4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,6760
En Düşük
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18:0518,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4256
En Düşük
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18:05985,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,72
|Açılış
|: 985,75
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|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5788
|18,5804
|% 0,00
|
|Euro
|18,3251
|18,3698
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8951
|20,9999
|% -0,22
|
|Frank
|18,4743
|18,5856
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-7,11
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.654
|6.772
|63,00
|
|Yarım
|3.242
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,09
|91,09
|-0,25
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Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
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17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528