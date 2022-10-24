***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24 Ekim 2022 tarihli toplantısında özetle- Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve Görev ve Çalışma Esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,- Denetim Komitesinin iki (2) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesinin üç (3) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç (3) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:a) Kurumsal Yönetim KomitesiEsra Nil Erkmen (Başkan)Veysal Karahan (Üye)Selda Dönmez (Üye)b) Riskin Erken Saptanması KomitesiCihan Deniz Esassolak (Başkan)Mehmet Haluk Alpay (Üye)Cengiz Demir (Üye)c) Denetim KomitesiEsra Nil Erkmen (Başkan)Cihan Deniz Esassolak (Üye)Kamuoyuna Saygılarımızla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073724BIST