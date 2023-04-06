***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.04.2023 17:08
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2023 tarihli toplantısında özetle
Yönetim kurulu bünyesinde bulunan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:
a) Kurumsal Yönetim Komitesi
Esra Nil Erkmen (Başkan)
Veysal Karahan (Üye)
Sezai Akın Kozikoğlu (Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olması sebebiyle Doğal Üye)
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi
Cihan Deniz Esassolak (Başkan)
Mehmet Haluk Alpay (Üye)
Cengiz Demir (Üye)
c) Denetim Komitesi
Esra Nil Erkmen (Başkan)
Cihan Deniz Esassolak (Üye)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132647
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
17:5921,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1513
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1588
En Düşük
20,9548
17:591.244,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,65
|Açılış
|: 1.244,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2518
|19,2556
|% 0,09
|
|Euro
|21,0980
|21,1588
|% 0,72
|
|Sterlin
|23,8770
|23,9967
|% -0,12
|
|Frank
|21,2095
|21,3373
|% 0,34
|
|Riyal
|5,1188
|5,1445
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,51
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.491
|8.563
|-13,00
|
|Yarım
|4.147
|4.190
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,03
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410