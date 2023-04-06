***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2023 tarihli toplantısında özetleYönetim kurulu bünyesinde bulunan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:a) Kurumsal Yönetim KomitesiEsra Nil Erkmen (Başkan)Veysal Karahan (Üye)Sezai Akın Kozikoğlu (Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olması sebebiyle Doğal Üye)b) Riskin Erken Saptanması KomitesiCihan Deniz Esassolak (Başkan)Mehmet Haluk Alpay (Üye)Cengiz Demir (Üye)c) Denetim KomitesiEsra Nil Erkmen (Başkan)Cihan Deniz Esassolak (Üye)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132647BIST