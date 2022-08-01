***OBASE* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 11:23
***OBASE******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [OBASE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımı bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050172
BIST
13:552.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,50
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:5517,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0714
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:5518,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:551.024,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.024,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:55
|ORMA
|33,44
|648.034
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.682.261
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|62.962.370
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.910.412
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,55
|20.954.781
|% -8,37
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|KZBGY
|59,00
|59.505.326
|% -7,52
|
|IHGZT
|0,78
|12.311.787
|% -7,14
|
|THYAO
|51,90
|2.711.302.514
|% 0,78
|
|SASA
|49,12
|2.020.472.291
|% 5,63
|
|SISE
|22,82
|1.345.987.025
|% -1,21
|
|EREGL
|27,96
|903.073.110
|% -0,29
|
|FROTO
|312,50
|631.395.666
|% 3,10
|
|TSKB
|2,62
|597.302.786
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,13
|563.778.588
|% -0,32
|
|ODAS
|3,95
|551.498.472
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,70
|214.927.893
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,84
|595.669.475
|% -0,21
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9498
|17,9572
|% 0,40
|
|Euro
|18,3796
|18,3912
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8434
|21,9530
|% -0,10
|
|Frank
|18,7688
|18,8819
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,27
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,17
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.841
|6.890
|7,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,80
|