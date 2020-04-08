***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:32
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836366
BIST
11:4492.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -147,28
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:446,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:447,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:44360,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,63
|Açılış
|: 360,22
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.027.674
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.570.777
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|KLNMA
|33,30
|27.817.168
|% 9,61
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|TIRE
|7,03
|49.648.277
|% -7,50
|
|THYAO
|9,51
|334.905.835
|% -0,21
|
|PGSUS
|40,96
|327.339.699
|% 1,69
|
|ASELS
|24,48
|325.552.483
|% 0,33
|
|GARAN
|7,80
|227.913.826
|% -0,13
|
|SASA
|8,79
|220.955.497
|% -1,68
|
|IHLGM
|1,03
|55.949.259
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,88
|76.034.494
|% -0,53
|
|TRGYO
|2,33
|90.595.497
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3237
|8,3654
|% 0,04
|
|Frank
|6,9494
|6,9913
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7996
|1,8086
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,62
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|31,93
|31,93
|0,06
|