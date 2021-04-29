***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:52
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932205
BIST
13:311.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:318,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:319,9391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0102
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:31466,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,38
|Açılış
|: 466,83
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KONYA
|956,00
|30.798.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.887.062
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.969.032
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.594.057
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.291.382
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|40.166.645
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.109.580
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|652.843.245
|% 1,69
|
|EREGL
|19,17
|410.950.672
|% 1,21
|
|PETKM
|6,56
|322.189.122
|% 0,61
|
|SASA
|36,88
|302.719.917
|% 1,32
|
|AKBNK
|4,90
|269.781.628
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,12
|196.113.342
|% 0,95
|
|GARAN
|7,24
|652.843.245
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,90
|269.781.628
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,11
|58.495.035
|% 3,74
|
|PETKM
|6,56
|322.189.122
|% 0,61
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1853
|8,1898
|% 0,01
|
|Euro
|9,9222
|9,9391
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,3788
|11,4359
|% -0,05
|
|Frank
|8,9679
|9,0219
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1766
|2,1875
|% -0,03
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-7,12
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|14,00
|
|Tam
|3.066
|3.145
|14,87
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|7,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|3,59
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,93
|