***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 13:33
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944458
BIST
13:241.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.381
13:248,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:2410,4362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:24499,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,91
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:24
|TKURU
|246,40
|5.691.920
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.678.594
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.430.269
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.864.071
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.621.221
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.687.228
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,20
|53.689.941
|% -8,55
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,21
|617.756.663
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,97
|562.406.808
|% -3,90
|
|THYAO
|14,05
|468.839.715
|% -1,61
|
|SASA
|29,22
|384.343.267
|% -0,34
|
|KRDMD
|6,71
|242.269.234
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,97
|562.406.808
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,18
|214.275.500
|% -1,36
|
|GARAN
|8,21
|617.756.663
|% 0,12
|
|AKBNK
|5,37
|235.862.815
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,71
|242.269.234
|% -1,47
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7343
|8,7383
|% -0,30
|
|Euro
|10,4294
|10,4362
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1176
|12,1784
|% -0,12
|
|Frank
|9,4751
|9,5322
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3218
|2,3334
|% -0,35
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,40
|75,40
|0,04
|