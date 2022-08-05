***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 17:10
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052410
BIST
17:022.752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 28,24
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.752
En Düşük
2.707
17:0217,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0595
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:0218,3057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0686
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:021.024,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.024,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:02
|OBASE
|13,97
|5.700.584
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|80.884.976
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.402.489
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.402.989
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.626.018
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.221.557
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,00
|35.037.099
|% -9,83
|
|KRPLS
|7,61
|857.176.267
|% -7,87
|
|INTEM
|94,70
|33.729.213
|% -6,24
|
|THYAO
|56,60
|3.952.958.669
|% 2,35
|
|EKGYO
|3,55
|1.738.836.028
|% 9,91
|
|SISE
|23,54
|1.565.523.904
|% -0,93
|
|TSKB
|3,27
|1.532.194.901
|% 5,14
|
|AKBNK
|9,34
|1.519.954.373
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,55
|1.738.836.028
|% 9,91
|
|TSKB
|3,27
|1.532.194.901
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,21
|645.393.037
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,23
|1.516.560.904
|% 3,36
|
|ODAS
|4,06
|1.161.490.315
|% -1,46
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9665
|17,9690
|% 0,33
|
|Euro
|18,2941
|18,3057
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,5867
|21,6950
|% -0,61
|
|Frank
|18,6092
|18,7213
|% -0,39
|
|Riyal
|4,7678
|4,7917
|% 0,31
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-15,62
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-7,76
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.936
|-41,00
|
|Tam
|6.866
|6.924
|-66,00
|
|Yarım
|3.346
|3.385
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,21
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,57
|
Seans Raporu
17:02
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