***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:06
***ODAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ODAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073506
BIST
11:203.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 24,40
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.946
11:2018,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:2018,2745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0560
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:20986,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,34
|Açılış
|: 986,13
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
985,78
BIST En Aktif Hisseler11:20
|BFREN
|2.134,00
|41.709.207
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|24.800.837
|% 9,98
|
|PENTA
|70,85
|55.498.953
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|199.819.988
|% -10,00
|
|YEOTK
|51,85
|144.425.762
|% -9,98
|
|BTCIM
|42,76
|20.763.564
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|294.586.892
|% -9,97
|
|THYAO
|97,90
|2.326.330.851
|% -0,05
|
|EREGL
|30,96
|2.025.185.894
|% 4,81
|
|KRDMD
|12,81
|1.432.595.783
|% 3,98
|
|SASA
|95,70
|1.072.194.969
|% 2,74
|
|EKGYO
|4,66
|1.045.074.833
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.045.074.833
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,81
|1.432.595.783
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,99
|157.686.982
|% 1,53
|
|TSKB
|2,87
|221.611.080
|% -1,03
|
|ODAS
|7,65
|578.087.932
|% -3,53
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6036
|18,6083
|% 0,15
|
|Euro
|18,2677
|18,2745
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,0166
|21,1220
|% 0,36
|
|Frank
|18,5216
|18,6332
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,69
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.681
|6.792
|83,00
|
|Yarım
|3.256
|3.318
|38,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.659
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|-1,40
|
Seans Raporu
11:20
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