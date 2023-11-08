***ODAS* *CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***ODAS******CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CANTE, ODASİlgili Şirket Ünvanı ÇAN2 TERMİK A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı ÇAN2 TERMİK A.Ş.Satışa Konu Paylar 138.116.902 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)CANTE, TRECAN200011 138.116.902 17,2646Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. / 138.116.902 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 21,76Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 14,76 TL - 22,14 TLİşlem Tarihi 09.11.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarÇan2 Termik A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 138.116.902 TL nominal değerli paylarının, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye pay başına 21,76 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215890BIST