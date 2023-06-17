***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2023 - 14.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.01.2023 ve 11.04.2023 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, EPDK'nın 30 Eylül 2022 tarihinde yaptığı değişiklik ile Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. Maddesine "(nihai tüketiciye kadar)" ibaresi eklenmiş, değişen muafiyet kapsamı geçmişe etkili olarak yürütülmek istenmiş ve ardından gerçeği yansıtmayan içeriklere basında yer verilmiştir.EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik açılan davaya ilişkin tarafımıza ulaşan bilgiye göre Şirketimiz lehine olan karar ile EPDK tarafından tesis edilen idari işlemin iptaline karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159561BIST