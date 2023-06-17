***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2023 11:47
***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2023 - 14.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2023 ve 11.04.2023 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, EPDK'nın 30 Eylül 2022 tarihinde yaptığı değişiklik ile Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7. Maddesine "(nihai tüketiciye kadar)" ibaresi eklenmiş, değişen muafiyet kapsamı geçmişe etkili olarak yürütülmek istenmiş ve ardından gerçeği yansıtmayan içeriklere basında yer verilmiştir.
EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik açılan davaya ilişkin tarafımıza ulaşan bilgiye göre Şirketimiz lehine olan karar ile EPDK tarafından tesis edilen idari işlemin iptaline karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159561
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0333
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0247
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0424
En Düşük
25,5487
17:591.484,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6119
|23,6143
|% -0,14
|
|Euro
|25,7109
|25,8388
|% -0,10
|
|Sterlin
|30,1523
|30,3036
|% -0,01
|
|Frank
|26,2734
|26,4317
|% -0,58
|
|Riyal
|6,2702
|6,3017
|% -0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.784
|4.869
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.434
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,33
|18,35
|0,17
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem