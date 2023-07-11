***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2023, 11.04.2023, 17.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.01.2023, 11.04.2023 ve 17.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere tarafımıza EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik açılan dava ile Şirketimiz lehine tesis edilen kararın Ankara 8. İdare Dava Dairesi tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, davanın esastan görülmesine devam edilmektedir.Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170249BIST