***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 09:32
***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2023, 11.04.2023, 17.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2023, 11.04.2023 ve 17.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere tarafımıza EPDK tarafından iletilen 13.01.2023 tarihli yazıya müteakip olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik açılan dava ile Şirketimiz lehine tesis edilen kararın Ankara 8. İdare Dava Dairesi tarafından yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, davanın esastan görülmesine devam edilmektedir.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170249
BIST
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11:456.325
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 54,81
|Açılış
|: 6.371
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|Önceki Kapanış
|: 6.270
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6.235
En Yüksek
6.379
11:4526,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0175
|Açılış
|: 26,1400
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2274
En Düşük
26,0249
11:4528,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0743
|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,6500
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29,1323
En Düşük
28,6069
11:451.625,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.625,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
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1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:45
|DERIM
|16,61
|38.481.325
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|23.880.574
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|OYAYO
|18,08
|18.018.967
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|55.073.603
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,30
|14.218.894
|% -8,04
|
|IHAAS
|25,52
|65.285.708
|% -5,48
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|11.741.329
|% -4,76
|
|SASA
|61,70
|3.157.714.705
|% 4,66
|
|THYAO
|217,00
|2.943.686.176
|% 1,12
|
|ASELS
|63,10
|2.328.702.444
|% 2,44
|
|KOZAL
|28,92
|1.950.488.611
|% 1,62
|
|ASTOR
|80,20
|1.851.773.870
|% -1,29
|
|ADESE
|1,81
|238.037.680
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,40
|1.031.172.545
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,10
|1.310.047.644
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,66
|352.357.879
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,91
|218.531.392
|% 0,69
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0754
|26,1061
|% 0,07
|
|Euro
|28,7098
|28,7265
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5623
|33,7306
|% 0,31
|
|Frank
|29,5074
|29,6851
|% 0,51
|
|Riyal
|6,9395
|6,9743
|% 0,06
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|10,71
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|10,48
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.478
|10.676
|34,00
|
|Yarım
|5.239
|5.363
|18,00
|
|Çeyrek
|2.628
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|0,07
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,69
|
Seans Raporu
11:45
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12:00BRKVY
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