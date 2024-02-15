***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 22:19
***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ODAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2023 tarihli açıklamasında belirtilen ve Venezuela'da gerçekleşecek yeni faaliyetler ve devam eden süreçlere yönelik olarak Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından sözleşmesi bulunan Multiservicios Tomlam CA'nın sahada çalışma izni alınmış olup söz konusu petrol sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirketimiz arasında imzalanan Protokol çerçevesinde ilgili süreç devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249934
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0103
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
30,7470
En Düşük
30,6784
17:5933,3301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1121
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3301
En Düşük
33,1079
17:591.979,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.979,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.980,57
En Düşük
1.977,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7041
|30,7112
|% -0,05
|
|Euro
|33,1423
|33,3101
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5747
|38,7681
|% -0,03
|
|Frank
|34,7616
|34,9710
|% -0,04
|
|Riyal
|8,1695
|8,2105
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|900,85
|902,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,93
|958,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,93
|82,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,27
|2.004,55
|% 0,66
|