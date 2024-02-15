***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.12.2023 tarihli açıklamasında belirtilen ve Venezuela'da gerçekleşecek yeni faaliyetler ve devam eden süreçlere yönelik olarak Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından sözleşmesi bulunan Multiservicios Tomlam CA'nın sahada çalışma izni alınmış olup söz konusu petrol sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirketimiz arasında imzalanan Protokol çerçevesinde ilgili süreç devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249934BIST