***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Venezuela'daki faaliyetlerine yönelik olarak 15.02.2024 tarihli açıklamasında belirtilen ve Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirketimiz arasında imzalanan Protokol çerçevesindeki hisse devri işlemi, bugün itibariyle gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268985BIST