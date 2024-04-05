***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 22:47
***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Venezuela'daki faaliyetlerine yönelik olarak 15.02.2024 tarihli açıklamasında belirtilen ve Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirketimiz arasında imzalanan Protokol çerçevesindeki hisse devri işlemi, bugün itibariyle gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268985
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0532,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1370
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,8089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1518
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8089
En Düşük
34,4804
18:052.392,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 43,77
|Açılış
|: 2.394,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.397,04
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.494.973
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.151.404
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.100.498
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.319.508
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.566.432
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.875.391
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.530.639
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0261
|32,0328
|% 0,43
|
|Euro
|34,6732
|34,8089
|% 0,44
|
|Sterlin
|40,2428
|40,4445
|% 0,62
|
|Frank
|35,2992
|35,4762
|% 0,57
|
|Riyal
|8,4899
|8,5325
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,46
|27,49
|% 0,66
|
|Platin
|928,40
|932,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,87
|1.008,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,93
|90,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,95
|2.329,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA