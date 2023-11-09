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***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.11.2023 11:47
***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ODAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000
Mevcut Sermaye (TL) 800.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 938.116.902,57

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CANTE, TRECAN200011 800.000.000 138.116.902,57 17,26461 CANTE, TRECAN200011 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 800.000.000 138.116.902,570 17,26461

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı suretiyle ihraç edilen toplam 138.116.902 TL nominal değerli paylarının, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye pay başına 21,76 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla Borsa İstanbul toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/11/2023 tarihinde gerçekleşmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216229


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