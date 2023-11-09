***ODAS* *CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ODAS******CANTE*** ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ODASYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.262.050.000Mevcut Sermaye (TL) 800.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 938.116.902,57Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CANTE, TRECAN200011 800.000.000 138.116.902,57 17,26461 CANTE, TRECAN200011 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 800.000.000 138.116.902,570 17,26461Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.08.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.11.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı suretiyle ihraç edilen toplam 138.116.902 TL nominal değerli paylarının, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye pay başına 21,76 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla Borsa İstanbul toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/11/2023 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216229BIST